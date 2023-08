En un mundo orientado más hacia el bienestar y la preocupación por la salud, la manera en la que comemos se ha convertido en algo especial y cada vez más, las personas son conscientes de que deben tener una alimentación equilibrada y nutritiva.

En redes sociales se puede encontrar infinitas recetas saludables, donde explican por qué las frutas y las verduras, por ejemplo, deben estar presentes en los platos de las familias del mundo.

(Vea también: El efecto rebote: ¿cómo alcanzar y mantener el peso ideal?)

A medida que se expanden más estos estilos de vida, un consenso emerge sobre los componentes esenciales de una dieta equilibrada. ¿Cuáles son?

Ingredientes esenciales en los platos

Existen cuatro elementos principales que deben estar presentes: proteínas, carbohidratos, grasas saludables y una abundante variedad de frutas y verduras.

1. Proteínas: Las proteínas juegan un papel fundamental en la construcción y reparación de tejidos, así como en la función enzimática y hormonal. Revistas científicas como Journal of Nutrition, han reafirmado la importancia de incluir fuentes magras de proteínas en la dieta, como pescado, pollo, legumbres y productos lácteos bajos en grasa.

2. Carbohidratos: Los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo. Estudios en el American Journal of Clinical Nutrition, han destacado la relevancia de los carbohidratos complejos, como los granos enteros, las verduras y las frutas, ya que liberan energía de manera sostenida y mantienen estable los niveles de azúcar en la sangre.

Le puede interesar: Los arándanos y otras frutas que le pueden ayudar a su salud renal

3. Grasas Saludables: Las grasas son esenciales para la salud celular y la absorción de vitaminas liposolubles. Investigaciones en el European Journal of Nutrition, han demostrado que las grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, los frutos secos y los aguacates, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y promover una función cerebral óptima.

4. Frutas y Verduras: Las frutas y verduras proporcionan una gama de vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra dietética. Estudios publicados en la Journal of the American College of Nutrition respaldan la necesidad de una ingesta adecuada de frutas y verduras para fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

5. Moderación y variedad: Además de los componentes principales, los expertos hacen hincapié en la importancia de la moderación y la variedad en la dieta. Limitar el consumo de alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas es esencial para mantener una salud óptima.

Por último, el plato ideal además de estos componentes básicos, se debe tener en cuenta las necesidades individuales y preferencias alimentarias de cada persona. Por ahora, estas son algunas claves para preparar un plato equilibrado que promueve la salud a largo plazo y otros son los alimentos que debe evitar para no intoxicarse según la OMS.

*Este artículo fue escrito con apoyo de Inteligencia Artificial