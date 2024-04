Por: Tu Barco News

Viajar por el país, el continente o el mundo, es una aventura a la que quizás muchas personas se arriesgan a hacerla, ya sea en carro, moto, avión y algunos toman la decisión de hacerlo a lo que se conoce como ‘mochilero’.

Así le sucedió a Natalia Varela, una mujer oriunda del municipio de Villapinzón, Cundinamarca, quien tomó la valiente decisión de viajar sola en su motocicleta fuera de Colombia. “Iba con la intención de romper esos estereotipos y mostrarle a todo el mundo que las mujeres también somos capaces de hacer todo lo que hacen los hombres, de irnos en ruta, de coger una moto así sea grande, coger el equipaje y arrancar”, señaló en una entrevista para Noticias Caracol.

Natalia contó que inició su viaje el pasado 26 de diciembre en su motocicleta, una Pulsar NS 200 y tenía como destino llegar hasta Chile. “Es una moto muy versátil que me dejó ir sin mayor complicación hasta tan lejos”, aseguró.

Colombiana visitó 6 países en moto y contó cuánto costó y gasolina que gastó

La mujer viajó en su motocicleta por varios países de Suramérica como: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, un total de 12.272 kilómetros de recorrido y lo hizo en tan solo 37 días. “A mí cuando se me mete algo a la cabeza, hasta que yo no lo cumpla no descanso y siempre me he sentido muy capaz de lograr cualquier cosa”, señaló.

Natalia contó también con la colaboración del gremio de moteros que realizan estas aventuras por medio de un grupo de ayuda internacional que le recomendó otra motera y le dio ‘tips’ para hacer el viaje.

“Ella me recibió en su casa, me dio comida y me dio algunos tips, porque ella también había viajado. Ella me dio un contacto que me iba a recibir en Ecuador, y así hice la mayoría de mi viaje … a donde yo iba llegando, la persona que me recibía me daba un contacto de la siguiente parada, entonces me decía… allá te puedes quedar, allá te van a recibir, allá puedes pasar la noche”, indicó.

¿Cuánto gastó en su viaje por países de Sudamerica?







Y así hizo el recorrido por los diferentes países que visitó y dijo que su gasto en el viaje fue un poco más de 5 millones de pesos, además gastó un total de 80 galones de gasolina aproximadamente que en promedio con los precios de otros países fue de 1.500.000 pesos colombianos. Natalia regresó al país el pasado 31 de enero de 2024.

“En total mi presupuesto con todos los gastos con hospedaje, gasolina, alimentación y todos los planes que hice fue alrededor de unos 5.500.000 de pesos. En realidad es relativamente muy barato, porque si tu pagas un tour a Perú únicamente, te cuesta no sé unos 4 millones de pesos y tú solamente vas una semana y yo estuve 37 días en ruta”.

