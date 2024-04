En las últimas horas se conoció que la marca Bark, dedicada al buen y cómodo trato de los perros, presentó su nueva línea: Bark Air, en sociedad con una compañía de vuelos chárter.

La empresa se diseñó para ofrecer una experiencia de viaje centrada en los perros, a quienes se les brindará un servicio especializado y con todas las comodidades tanto para ellos como para sus dueños.

En un principio, la compañía comenzará a operar pocas rutas: desde Nueva York hacia Londres y Los Ángeles. Los primeros viajes comenzarán el próximo 23 de mayo.

“Cuando fundamos Bark en 2011, teníamos la misión de revolucionar el espacio canino y crear productos diseñados para perros y sus humanos. Estamos entusiasmados de aprovechar los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de los años para crear una experiencia que sea verdaderamente canina”, dijo Matt Meeker, cofundador y director ejecutivo de Bark, según citó Bloomberg.

Introducing BARK Air: A 100% totally real airline for dogs. We're dog people, and we are tired of there being no truly dog-friendly options when it comes to air travel.

Now booking the best-in-class dog focused flight imaginable at https://t.co/eZqVYMC5W3 pic.twitter.com/bzcY2rSO4h

— BARK (@bark) April 11, 2024