green

Dany Hoyos, nombre de pila del hombre que está detrás de ‘Suso el paspi’, dijo en ‘Los informantes‘ que padece abulia y, cuando tiene un brote, la vida pierde sentido para él, todo le da igual.

(Vea también: [Video] Deuda, con sugerente pedido, que ‘Suso’ tiene con Silvestre Dangond)

‘Suso el paspi‘ sufre de abulia

El cómico, que le ‘esculcó’ la casa a Juanes, explicó al programa que en sus crísis no le importa si el teatro está lleno o no, pues tiene cero emociones; además, aseguró que si él tuviera otra profesión no habría problema, pero su labor es hacer reir a las personas.

Dany Hoyos, que es uno de los comediantes más importantes de Colombia, le ha dado la batalla a su problema mediante las carcajadas, aunque en una ocasión estuvo a punto de quitarse la vida; él dice que su abuelita (que está muerta) lo salvó.

El humorista vivía en un piso 16 y estando allí pensó en lanzarse, pero su tía lo llamó y le pidió unos papeles de su abuela, que inmediatamente fue a buscar y, en el proceso y por fortuna, olvidó lo que iba a hacer.

“Inventé el humor para decirle a mi mente que la vida es menos dura de lo que realmente es”, aseveró en su momento el cómico, a quien Mara le mintió sobre su reasignación de sexo.

Aquí, el informe en el que ‘Suso’ se refiere a su enfermedad:

¿Qué es al abulia, enfermedad que padece ‘Suso’?

Como indica el portal Psicología y mente, los pacientes que no tienen capacidad, energía suficiente o motivos para tomar decisiones, lo que realmente padecen es abulia, que es “una forma extrema de la apatía”.

Quienes presentan este problema no reciben como positivo ningún tipo de estímulo y nada parece importarles, por lo que se les complica iniciar o terminar cualquier actividad; esto puede ocurrir en campos laborales, familiares o incluso en actos sencillos, como alimentarse.

(Vea también: Evaluna dijo que Camilo sufre de narcolepsia: ¿qué es este problema?)

Causas y tratamiento de la abulia

El medio agregó que puede desarollarse debido a lesiones frontales del cerebro y gánglios basales; los dos casos son producidos, en su mayoría, por accidentes cerebrovasculares o traumatismos.

El problema también se presenta en personas anémicas o que han estado expuestas a estrés prolongado, sumado a frustración y dolor.

Respecto del tratamiento, el portal indica que depende de las causas que la generan, en la mayoría de casos se necesita de apoyo psicológico y la formulación de fármacos.

¿Qué hacer cuando una persona está viendo afectada su salud mental?

En Colombia, cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas, puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

Por ahora, dejamos este video con consejos y frases que pueden indicar que una persona está contemplando la idea de un suicidio: