En medio de un podcast con Rashida Jones y Anthony Fauci (principal inmunólogo de Estados Unidos), Bill Gates pronosticó que la próxima emergencia sanitaria llegará en 20 años, aproximadamente.

El magnate estadounidense, igualmente, puntualizó que la próxima pandemia no tendrá un impacto tan fuerte como el del coronavirus, ya que la mayoría de los países alrededor del mundo cuentan actualmente con mejores protocolos y tecnología.

Gates, por último, aprovechó el espacio para asegurar que con una vacunación masiva contra la enfermedad respiratoria terminará la emergencia sanitara. “En el futuro cercano finalizará”, concluyó.

In our first podcast episode, Rashida Jones and I talked to Dr. Anthony Fauci about what to expect in the coming months and what the world will look like after COVID-19. https://t.co/JryaNOA9fb

— Bill Gates (@BillGates) November 16, 2020