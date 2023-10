El eclipse solar del 14 de octubre se vio en diferentes puntos de Colombia y aunque muchos ven esto como un hecho natural más en el cielo, otras personas relacionan eso con sus vidas.

A ellas les habló el astrólogo Daniel Daza, quien hace unos meses hizo una predicción sobre la salud del presidente Gustavo Petro y otros hechos relacionados con el mandatario.

Según dijo en una transmisión de su Instagram, el eclipse solar y otras fases lunares que se aproximan tendrán consecuencias en las personas, especialmente en las mujeres.

“Los eclipses independientemente sean de sol o de luna afectan nuestro estado de sueño. Por ejemplo, cuando hay un eclipse parcial o total de sol, los animales se pierden en su horario. Los estados de ánimo también son afectados”, dijo.

Hay muchas personas que creen en que este fenómeno puede tener consecuencias según su signo, pero Daniel Daza habló de algo más general a su público femenino.

“En temas de mujeres: la regulación hormonal también se puede ver afectada. El estado de ánimo. Tener más impulsos. Sentir más depresión o ansiedad. Las personas que tengan incrustaciones, implantes o temas con metales en su cuerpo pueden ser afectadas por las fases lunares. Podemos estar por ejemplo con falta o exceso de sueño por estos días. Eso es normal”, aseguró.

De hecho, hay una vieja creencia relacionada con las mujeres embarazadas y las razones por las que no deben mirar el eclipse solar y sobre eso él dijo: “Esto es algo más seudocientífico, pero yo recomiendo que las mujeres embarazadas no vean este eclipse porque en la antigüedad se decía que las mujeres que estén en gestación no lo viera. Yo no sé si es real, solo transmito la información”.

Así fue la transmisión de más de una hora en la que habló sobre este fenómeno que también mostramos en Pulzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Daza Astrólogo 🌕🔭🌞 (@danieldazatv)

Qué pasará con el eclipse solar según el signo

Hay varias especulaciones sobre lo que puede pasar en los próximos días. De hecho, algunos astrólogos aseguran que lo que está pasando en el mundo desde hace una semana ya es una consecuencia del eclipse solar.

Entre las varias opiniones de los astrólogos y demás personas que creen en los signos, lo dicho por Esteban Madrigal tomó mucha relevancia. Así él habló de lo que vendrá para las personas de Libra, Cancer, Tauro, Capricornio y muchos más:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Esteban Madrigal (@astrologiamillennial)

