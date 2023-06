En su trabajo, cuando se acerca a algunos grupos, en los que todos hablan al mismo tiempo, sus compañeros se callan… Usted tiene la impresión de que no le dicen la verdad, la distorsionan y acomodan, la maquillan. Estar alerta, con los sentidos agudos, para que nada lo coja por sorpresa, no es ideal… Muchas cosas se cocinan debajo de la mesa, en el juego del tapón.

De cara a viejos errores en el amor, reconoce que no fue el único culpable de los malos finales de las historias… Hizo lo que pudo, incluso más; hizo concesiones y se quedó callado, lo que hoy no haría pues ha evolucionado hacia la libertad. Usted no es una persona aguafiestas, de agrio carácter, que nunca está satisfecho y nada le parece bien. Es hora de hacer justicia consigo mismo. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

En vista de que usted no se pronuncia sobre nada, varios creen que está de acuerdo con todo y No. Hay muchas cosas que considera inadmisibles, no entiende por qué pasan. No secunda la imprevisión ni la falta de coherencia, desacierto tras desacierto, hasta el final. En realidad, ha estado silencioso para no hacer parte de las barras bravas que ondean entre furia y violencia. No quiere atizar la hoguera.

Rescatará proyectos que llevan mucho tiempo entre el cajón, sin importar qué pase en el futuro. Tiene ánimo para sortear las dificultades, asumir la autoría de sus propuestas trasgresoras que buscan entender la realidad y se rebelan contra dogmas que sostienen verdades de unos pocos. Al margen de lo que hay en el ambiente, incertidumbre e intranquilidad, usted se concentrará en sus proyectos.

De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, la hipocresía lo sorprende: venías y alabanzas de unos y otros, solidaridad aparente y en el fondo, egoísmo y envidia en una selva de resentimientos. Su rechazo a la hipocresía es total; algunos insisten en que esta hace parte de la vida, como el día y la noche. Se alejará, entonces, de escenarios y personas, cercanos en apariencia.

Esas largas tardes en las que el tiempo pasa lentamente hasta que la noche llega… La quietud lo desespera. En esos momentos necesita que la rueda de la fortuna gire para no sentirse inmóvil, al pie de la ventana, viendo quién pasa por la calle. Sin embargo, el próximo jueves, cuando los cambios aplazados se precipiten, sentirá nostalgia de la quietud… La vida, igual que un torbellino, le devolverá la alegría.

Está enamorado… Interpuso barreras y pretextos para que no fuera así. Se negaba a ser otra persona más, conmovida, como les pasa a los enamorados, con el color rojo de la rosa, las nubes y el verde de las hojas… Está enamorado a pesar de sostener que no iba a hablar más de amor. En consecuencia, tomará las riendas de su vida que había dejado botadas por ahí, a la intemperie.

Ha considerado a su cuerpo menos importante que el espíritu; lo ha considerado sujeto de pecado, dado a los placeres, en busca de satisfacción inmediata y regocijo. También lo ha sometido a la tiranía de la imagen que sigue proponiendo medidas ideales, tono de piel uniforme, sonrisa con diseño y rostro sin arrugas, entre otros… Después del descuido, cuidará su cuerpo con afecto.

El colgado, el número XII, confirma que sus proyectos se detuvieron por fuerza mayor. Algunos le aconsejarán insistir, llamar a uno, a otro, mañanas y tardes. Como se niega a volverse un sirirí, no le quedará de otra que aceptar, contrario a su naturaleza impetuosa, que debe aplazar sus metas hasta que llegue el momento. Su Tarot recuerda, entonces, a Kairos, ese dios griego que encarna el momento oportuno.

Para usted es una complicación hacer sumas y restas, el imperativo cotidiano, con el fin de ajustar el presupuesto, haciendo caso omiso de las cosas innecesarias que se venden y compran, bajo el rótulo de imprescindibles, en busca de la felicidad anunciada. La compulsión por las compras es su manera de sublimar la realidad. Esta semana mantendrá a raya su locura por los antojos.

No puede expresar lo primero que se le venga a la cabeza; no lo autoriza el que otros lo hagan y produzcan tsunamis. Sin embargo, hay algo “detrás” de su impulsividad que vale tener en cuenta: lleva mucho tiempo conteniéndose para decir lo correcto, no herir susceptibilidades, no intranquilizar más. Lleva mucho tiempo escogiendo las palabras con extremo cuidado con el fin de esconder su pesimismo

Pequeños contratiempos se le vuelven obstáculos insalvables. Piensa que cualquier observación de las personas cercanas se dirige a censurar su comportamiento y que todo va a salir mal. Como es consciente de su hipersensibilidad, buscará estar a solas mientras logra serenar su mente. Sin embargo, en estas cumbres borrascosas, es casi imposible mantener la tranquilidad.