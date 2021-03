green

De acuerdo con la revista, el hombre de 69 años fue diagnosticado con el coronavirus en el Hospital Miami Valley (Estados Unidos) después de que presentó varios síntomas comunes, como tos, congestión y problemas para respirar.

The American Journal of Emergency Medicine, de igual manera, indicó en el documento que el estado de salud del anciano empeoró y tuvo que ser trasladado de emergencia a la unidad de cuidados intensivos.

“El estado respiratorio del paciente empeoró y requirió intubación. Una de las enfermeras notó una erección, la cual persistió durante las siguientes 3 horas con rigidez de los cuerpos cavernosos y glande flácido”, precisó.

Los doctores del centro médico, citados por la publicación, indicaron que el adulto mayor sufrió priapismo [erección no deseada y prolongada], en un extraño efecto secundario vinculado con la infección del COVID-19.

Aunque el caso está relacionado con el virus, la revista puntualizó que se necesitan más estudios para determinar si esta sintomatología es frecuente en otros pacientes. Asimismo, señaló que lo ideal es realizar un estudio clínico.

“Hay una falta de evidencia de alta calidad que respalde la anticoagulación terapéutica de rutina. En consecuencia, la Sociedad Estadounidense de Hematología alienta la participación en uno de múltiples ensayos controlados”, agregó.

El anciano, que no fue identificado por The American Journal of Emergency Medicine, falleció horas después de presentar la erección prolongada debido a complicaciones causadas por el coronavirus.