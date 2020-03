Se dice que la punta y la lengua de los zapatos se parecen al peinado y el bigote del famoso ‘Fuhrer’, según la descripción de DaylyMail.

Las teorías de conspiración no se hicieron esperar y ganaron fuerza en las reces sociales gracias a dos pruebas de apoyo: el fundador de Puma, Rudolf Dassler, era miembro del Partido Nazi y supuestamente era un ardiente nacionalsocialista. Además, del evidente parecido del calzado, añadió el mismo medio.

Sin embargo, se han encontrado más similitudes en el diseño de los zapatos. Algunos fanáticos de la literatura han afirmado que el diseño es un claro retrato del importante dramaturgo ruso Nikolai Gogol.

On this day in 1852, prominent Russian writer and playwright, a true classic of world #literature, Nikolay #Gogol passed away. Good to see that we're not the only ones who honor his genius! @PUMA pic.twitter.com/b5zBgVnKxb

— Russia Beyond (@russiabeyond) March 4, 2020