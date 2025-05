Una joven identificada en redes sociales como Ange compartió un impactante testimonio sobre su lucha contra la ludopatía, un problema que cada vez afecta a más jóvenes en Colombia y el mundo.

Según contó en un video publicado en TikTok, su problema comenzó cuando trabajaba en un casino, donde tuvo su primer contacto con el mundo de las apuestas. La curiosidad inicial la llevó a apostar, y las ganancias iniciales alimentaron la ilusión de que siempre podría ganar, un patrón común en la ludopatía que la atrapó en un ciclo de apuestas incontrolables.

“Las deudas que tengo son por la ludopatía. Yo trabajé en un casino y conocí el mundo de las apuestas y es una mier… Lo peor que le puede pasar a un jugador por primera vez es ganar, porque de ahí cree que siempre va a ganar”, indicó inicialmente la joven.

Acá, la historia que contó:

En su relato, Ange mencionó que esa adicción la sumergió en deudas superiores a los 60 millones de pesos, ya que sentía una compulsión de querer recuperar lo perdido.

Con plata que ganó en ciertas oportunidades, la joven se compró objetos como un computador, una cama y un celular, pero a medida que pasó el tiempo la situación cambió por completo, afectando, incluso, su salud mental.

“Cuando yo empecé en las apuestas, no perdía. A veces usted tiene una racha que gana todo […]. No voy a mentir, no voy a decir que usted siempre pierde […]. Un día, con dos millones de pesos, me hice 10 millones… ¡El negocio! Ahí dije que iba a salir de pobre”, agregó en su relato la joven.

La deuda de 60 millones de pesos, que ella misma señala que “ni siquiera se ha gastado”, refleja el impacto económico devastador de su adicción. En su desesperación, Ange aseguró que llegó a pensar en atentar contra sí misma, lo que evidencia el grave daño psicológico que sufrió.

“La mayor cantidad de plata que aposté en una jugada fueron 7 millones de pesos. Me soltaron una tarjeta de crédito y empecé a perder. Lo feo de ese vicio es que usted no lo controla, usted se ciega y solo quiere ganar”, relató la mujer.

Actualmente, Ange no puede costear ayuda psicológica debido a su situación financiera, lo que complica su recuperación. Su historia resalta la naturaleza silenciosa, pero destructiva, de la ludopatía, especialmente en un contexto donde las apuestas, tanto presenciales como en línea, son cada vez más accesibles.

“A todas las personas que conozco les doy un consejo y es que en su vida no entren a un casino. ¡Jamás!”, concluyó en su publicación.

¿Qué es la ludopatía?

La ludopatía, también conocida como trastorno por juego o adicción al juego, es una condición psicológica caracterizada por la incapacidad de controlar el impulso de jugar o apostar, a pesar de las consecuencias negativas que esto pueda tener en la vida personal, social, laboral o económica de la persona.

Se considera un trastorno de conducta adictiva, similar a otras adicciones, ya que el individuo desarrolla una dependencia hacia la actividad del juego, buscando la emoción o el alivio que este le proporciona.

Características principales de la ludopatía:

Pérdida de control: la persona no puede detenerse, incluso cuando desea hacerlo.

Preocupación constante: pensamientos recurrentes sobre el juego, planificando la próxima oportunidad para apostar.

Tolerancia: necesidad de apostar cantidades mayores o con más frecuencia para sentir la misma emoción.

Consecuencias negativas: problemas financieros, deudas, conflictos familiares, pérdida de empleo o aislamiento social.

Abandono de otras actividades: el juego desplaza hobbies, responsabilidades o relaciones importantes.

Síndrome de abstinencia: inquietud, irritabilidad o ansiedad cuando no se puede jugar.

