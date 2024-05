Se ha viralizado el testimonio de un hombre que trabajaba para la Policía Nacional, quien cuenta con detalles la razón por la que lo echaron de la institución.

(Vea también: Revelan qué le pasó al policía que envió angustiantes audios durante ataque en Cauca)

Y es que la gracia con la que relata la historia es lo que le da el ‘toque especial’. El exuniformado asegura que, “mandó a comer mondá a un ciudadano”, según él, defendiendo a la institución.

— CNC Plus (@CNCPlusCol) May 23, 2024

“Me echaron de la institución porque yo le dije a un ciudadano que llamó al cuadrante que se quedara quieto y me dijo que la Policía “no servía para una mondá”, entonces yo le dije que “para qué mondá me llamaba” y al jefe no le gustó dizque porque yo mandé a comer mondá al ciudadano. Ah, pero cuando yo firmé el contrato decía “defender a la institución sobre todas las cosas y ahora porque estoy mandando a comer mondá a un cliente que habló ver… de la institución, ahora por eso me echaron”, dijo.