Es crítica la situación en el municipio de Morales, Cauca, donde se cumplen más de dos horas de combates entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc.

El ataque a una estación de Policía cobró la vida de dos uniformados, identificados como Jaime Andrés Calderón Reyes y Diego López Domínguez. Además, en audio quedó registrado cómo los integrantes de la institución hicieron un desgarrador llamado, pidiendo ayuda y que no los dejaran morir.

“Mi sargento, me dieron mi sargento… mi sargento, no me deje morir”, indicó uno de los afectados en medio de los ataques en el municipio de Morales.