En redes sociales, los habitantes del municipio de Morales, departamento del Cauca, reportan el hostigamiento a la estación de Policía por parte de disidentes del Estado Mayor Central (EMC), dando cuenta del estado de indefensión en que se encuentra la localidad.

A escasos 300 metros del ataque, el periodista Pedro Ceballos, reportó en vivo para Caracol Radio la dramática situación. “Estamos solos, no hay refuerzos, no sabemos que está pasando con los policías, solo oímos las detonaciones que persisten hace más de una hora, esto es muy grave y no hay refuerzos”, decía el comunicador mientras al fondo se oían las detonaciones.

Lo grave es que los habitantes recibieron la alerta de que al casco urbano del municipio se desplazan varias camionetas y un camión con más guerrilleros para continuar con el hostigamiento.

“Sí, nos preocupa porque vienen llegando refuerzos pero para los guerrilleros y no para la Fuerza Pública, no sabemos qué hacer, esto es grave, hacía más de un año que no nos ocurría algo así, los policías necesitan apoyo”, relató Ceballos.

Añadió que no tienen certeza de la suerte de los uniformados, al menos 18 estarían al interior de la estación, cuya fachada ya fue destruida por los impactos de ráfaga de fusil y las detonaciones que serían por parte de las disidencias.

“Donde estoy no alcanzo a ver bien, no sabemos cómo están los policías, lo único que vemos es la estación destruida, pero no sabemos si hay heridos o peor aún, muertos”, añadió.

Muy temprano a la zona fue enviado un helicóptero de las Fuerzas Militares para repeler el ataque, sin embargo tuvo que abandonar el lugar debido a que fue alcanzado por las ráfagas de fusil de los guerrilleros. Justamente, aseguró el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, que ya fue enviado otro helicóptero y refuerzos por tierra.

El miedo y la zozobra que se vive en los hogares de los más de 42.000 habitantes de Morales, hasta hoy, solo sabían de los ataques de las disidencias por lo que sucedía en los municipios vecinos. “Hoy fue el turno para nosotros, de verdad que muy conmocionados, hacía mucho tiempo que esto no pasaba y creo que es el hostigamiento más largo en la historia de Morales”, apuntó el periodista.

Este ataque criminal se suma a la lista de acciones de violentas y terroristas de los guerrilleros del Estado Mayor Central en el departamento del Cauca, una zona en alerta roja por el aumento de hostigamientos, asesinatos, desplazamientos y otros delitos en el marco del conflicto armado.

Al respecto, el ministro Velasco afirmó que estas acciones y el aumento de los ataques contra la Fuerza Pública y población civil son la respuesta al levantamiento del cese al fuego.

