Muy temprano este lunes se registró un fuerte hostigamiento a la estación de Policía del municipio de Morales, Cauca. Los uniformados fueron atacados con ráfagas de fusil y explosivos. Hasta el momento, las autoridades no han entregado reporte de lo sucedido ni información de heridos.

En redes sociales, algunos usuarios afirmaron que las explosiones se produjeron justo cuando iniciaba la jornada académica en el territorio. Según los habitantes de esa localidad, el hostigamiento ha persistido en las primeras horas de esta mañana. El ejército, por su parte, repela el ataque con el apoyo de helicópteros.

Dramáticos testimonios dan cuenta de la gravedad de la situación en la localidad donde no se tiene certeza del estado de los uniformados que hacen frente al ataque criminal.

Desde la zona, en diálogo con Caracol Radio, el periodista Pedro Ceballos, detalló minuto a minuto lo que pasaba y al fondo se siente el sonido permanente de las ráfagas de fusil.

Para repeler el ataque, fue enviado un helicóptero de la Fuerza Pública que según algunos testigos, hizo un breve sobrevuelo y se retiró de la zona dejando sin refuerzos a los cerca de 18 policías que contienen el ataque de los criminales.

— María Fernanda Cabal

Van más de dos horas de ataque terrorista en Morales – Cauca ¿Dónde está el Ministro de Defensa? No les importa el Cauca porque no les genera votos, esa es la realidad. pic.twitter.com/jXhSPY7gt9

Según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el helicóptero se reiteró tras ser impactado desde tierra por los disidentes. Sin embargo, ya fue enviado un ‘black hawk’ de la Policía.

“Quiero decirle a todos los policías de la zona que no los vamos a dejar solos, ya enviamos otro helicóptero, que tengan la seguridad que no están solos, esto es grave y ya enviamos refuerzos al municipio”, contó el jefe de la cartera de Interior, a Caracol Radio.

De acuerdo con el comunicador, hacía el lugar se desplaza un camión y varias camionetas con más guerrilleros.

“En este momento va más de una hora de este ataque, la Fuerza Pública quedó sola, vemos que llegan refuerzos pero de los guerrilleros y no de la Policía, esto es muy grave, hay un hostigamiento realmente violento a esta hora, y no hay ayuda, no hay refuerzos”, narró a Caracol Radio, Pedro Ceballos, periodista en Morales, Cauca, con el sonido de ráfagas de fusil al fondo.