Este sábado, la comunicadora Alissa Carlson Schwartz se disponía a dar toda la información meteorológica como lo hace regularmente en el noticiero de las 7:00 de la mañana del canal CBS Los Ángeles, de Estados Unidos.

(Vea también: “Lo hice para salvar mi vida”: mujer que se tatuó los medicamentos a los que es alérgica)

Sus compañeras de set Rachel Kim y Nichelle Medina le dieron paso a su intervención, sin imaginarse lo que estaba por ocurrir. Justo cuando le tocaba el turno de hablar, Alissa Carlson comenzó a descompensarse y no pudo pronunciar palabra.

En las imágenes, que se viralizaron en redes, se logra ver cómo la periodista puso sus ojos blancos y cayó sobre el escritorio para luego terminar en el suelo.

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

📌#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023