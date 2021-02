green

El personal de la Policía de Suiza grabó un video con una gran coreografía en la que participaron agentes de tránsito, antidisturbios, oficiales y personal de las oficinas.

Bailando al ritmo de la canción africana ‘Jerusalema’, hombres y mujeres de esta institución mostraron unos coordinados pasos con los que se han vuelto virales en continente europeo.

Frankie Beats, un DJ de radio irlandés con sede en Portugal, compartió el video y le preguntó a la Gardaí, como se le conoce a la policía nacional de Irlanda, si estaban a la altura del desafío de la danza.

Police officers in Switzerland @fedpolCH decided to do something special for its people in these dark times. Just amazing! @gardainfo? Will you accept the challenge if enough people retweet this? #Garda #Ireland #Police #Jerusalem pic.twitter.com/n32XWzwO5j — Frankie Beats (@itsbeats) January 15, 2021

Ahí empezó el ‘enfrentamiento’ entre los policías de Suiza e Irlanda que compartieron varios mensajes desde sus cuentas de Twitter aceptando el desafío.

We are looking forward to the performance of the @gardainfo ! Even though the 🇨🇭 product of the @ZugerPolizei can hardly be topped in terms of #precision, #discipline an #perfectionism😉. — fedpol (@fedpolCH) January 15, 2021

Hasta el momento no se conoce el video de los irlandeses, pero oficiales de diferentes partes del mundo se han unido con algunas coreografías que han sido compartidas en sus redes sociales.

A este desafío se le ha conocido como el #JerusalemaDanceChallenge y trabajadores de diferentes instituciones de Europa han empezado a hacer su aporte. En aeropuertos e iglesias, por ejemplo, las personas han participado de este desafío.