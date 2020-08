green

La falta de respeto fue publicada por la cuenta de Instagram ‘Passenger Shaming’, donde el video cuenta con más de 570.000 reproducciones y 4.000 comentarios.

La mayoría de estos son criticando la actuación de la pareja, que preocupada por el coronavirus si llevaba tapabocas, pero no le pareció nada malo practicar un masaje de pies en pleno vuelo.

En el video se ve que el hombre levanta su pie derecho y lo pone sobre el reposabrazos de la silla de la mujer, mientras ella le frota el pie con sus 2 manos.

“¡¿Qué mierda es esta?!”, “No me siento bien después de ver esto”, “¡Oh, no, simplemente, no, no, no!” y “Dios mío, consigue una habitación … ¡Náuseas”, fueron algunos de los comentarios que internautas dejaron en la publicación de Instagram.

Este es el video viral, publicado en ‘Passenger Shaming’: