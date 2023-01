Justo cuando una pareja de novios posaba ante los lentes de las cámaras para dejar grabados en imágenes los momentos más emotivos de su boda, un primate apareció inesperadamente y se adueñó de la escena.

Según se aprecia en las imágenes, compartidas por la propia novia —una creadora de contenido identificada como Sophie Ngo—, el mono se acercó de repente mientras el novio cargaba a su prometida e interrumpió la sesión.

Asustada, la mujer gritó y se hizo a un lado, mientras su novio se quedó inmóvil mirando al animal, que lo tomó de un brazo y se encaramó en él y lo abrazó por el cuello.

Pocos segundos después, el hombre terminó riendo y posando con el mono para unas cuantas fotos, por lo que su novia se integró temerosa para consentir al animal.

“Como cuando tu boda fue estrellada por un mono y tus camarógrafos lo tienen todo grabado”, escribió la mujer en la descripción del video publicado en Instagram.

Aunque en principio la escena causó cierto pánico, la situación no pasó a mayores y la pareja pudo continuar con su sesión sin mayor inconveniente. Sin embargo, el video no tardó en hacerse viral y las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer.

“Qué hermoso momento. Has elegido sabiamente”, “esa es una buena señal”, “ella confió en ustedes, chicos”, “tiene que ser una señal de buena suerte”, “los animales conocen la buena energía”, “tu amor es amoroso y tranquilo”, “voy a robar a tu hombre, chica”, “este es el tipo de hombre que necesitas en una emergencia”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.