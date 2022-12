Un pequeño rinoceronte se hizo viral por su tierna reacción, intentando defender a su madre de unos veterinarios que le prestaban atención médica. En el video, los profesionales captaron el momento que hasta ahora ha sumado más de 4 millones de visualizaciones.

(Le puede interesar: Jugadas de Messi y Cristiano que Pelé ya se había mandado hace décadas)

Al parecer, el hecho se presentó en un refugio animal de Sudáfrica, cuando médicos veterinarios fueron informados de que la madre rinoceronte tenía un dedo dislocado. Al llegar al lugar para auxiliarla, se puede ver cómo la madre rinoceronte esta acostada en el piso. Fue en este momento que los presentes se llevaron tremenda sorpresa al ver que el pequeño bebé con todas sus fuerzas intentaba empujar a los veterinarios para que se alejaran de su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por teve viral (@teveviral)

El pequeño, alertado ante la posible amenaza humana, corría y empujaba a los médicos con la cabeza, mientras estos intentaban limpiar una de las patas de su madre. No obstante, a pesar de que los veterinarios intentaron acariciar al bebé rinoceronte para ganarse su confianza, no fue posible, por lo que en cada intento de atender a la madre el pequeño rino atacaba. Por fortuna sus ataques no hicieron mayor daño y fueron esquivados en su mayoría.

Lee También

Finalmente, el bebé prefirió quedarse quieto verificando que su madre estuviera bien y que los hombres no le hicieran daño.

La tierna escena encantó a cientos de internautas que no dudaron en dejar sus comentarios: “está tan preocupado por su madre. Ella es su mundo. Qué pequeño rinoceronte tan bellamente valiente”, “es increíble cómo un cachorro protege a su madre”, “’aw’ esto es adorable. Él dice: “¡aléjate de mi mamá!””.