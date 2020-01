Ese parque está ubicado exactamente en la Isla Canguro y de acuerdo con el canal 7 news, desafortunadamente en solo ese lugar se estima que unos 25.000 animales nativos mueran por los devastadores incendios y otros miles más queden heridos (quemados).

El video viral muestra a los koalas conmocionados dentro del vehículo de los adolescentes. “Solo tratamos de recoger tantos vivos como podamos”, dice uno de ellos.

A pesar de las buenas intenciones de los jóvenes hay un problema y es que, según 7 news, la Isla Canguro es la única población libre de clamidia de Australia y es un refugio para esa especie, que está amenazada en los estados del este.

Esto significa que muchos koalas podrían quedarse varados en la isla, pues si salen ya no podrían regresar a ese habitat, pues las autoridades locales tienen como prioridad mantenerla libre de enfermedades, sobre todo de la clamidia (que puede causar ceguera, inflamación de la vejiga, infertilidad y muerte), explica el canal australiano.

“Hemos recibido informes de que algunos koalas de la Isla Canguro han sido llevados a Adelaida por personas que quieren obtener ayuda para ellos… Es comprensible y alentador que la gente quiera rescatar a estos animales, pero desafortunadamente significará que esos koalas no pueden ser devueltos a la isla debido al riesgo de contaminación de la población allí“, dijo el coordinador de recuperación de incendios forestales Brenton Grear.

Este es el video de los koalas dentro del carro de los jóvenes de gran corazón:

Two teenagers recently rescued some #koalas on Kangaroo Island amid bushfires in #Australia. A video showing five koalas sitting inside a car has gone viral on social media. https://t.co/hAVl07qWbt pic.twitter.com/QGRdAJ0Lq1

— Atlantide (@Atlantide4world) January 7, 2020