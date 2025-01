El mundo de las compras en línea sigue siendo un terreno riesgoso para muchos, y el caso de Víctor Caballero, un ‘youtuber’ dedicado en destapar fraudes digitales, lo demuestra una vez más.

En un video compartido en su canal de YouTube, el joven compartió su experiencia al comprar un supuesto iPhone 16 Pro Max por solo 1.107 pesos mexicanos, es decir, unos 230.300 pesos colombianos al cambio actual. Lo curioso fue que todo se dio antes de que este fuera lanzado al mercado.

En la llamativa oferta se apreciaban imágenes de cómo sería el celular y se mencionaban características como que tenía 16 GB de memoria y 1 TB de almacenamiento.

Acá, el video de cuando lo adquirió:

¿Qué le llegó en vez del iPhone 16 Pro Max?

Al recibir el paquete, sus peores temores se hicieron realidad. En lugar de un iPhone 16 Pro Max de última generación, Caballero encontró una caja pequeña que contenía un teléfono diminuto, con un diseño similar al de Apple, pero notablemente más pequeño y grueso.

“Nooo ¿qué es esto? Quiero que vean el aspecto que tiene. Es una mini cajita… No manches, ¿qué es esto? […]. Es un mini iPHone 16 Pro Max, no me lo puedo creer. Tiene todo lo que trae el iPhone, botón para subir o bajar el volúmen, y la pantalla viene tal cual como la del iPhone”, aseguró sorprendido con lo que estaba viendo.

El dispositivo, que intentaba emular el icónico iPhone, se parecía más a un teléfono de los años 2000, de esos que caben perfectamente en la palma de la mano.

Pero la verdadera sorpresa vino cuando el dispositivo se encendió. En lugar del esperado sistema operativo de Apple, el teléfono arrancó con Android, demostrando que lo que parecía ser un iPhone no era más que una réplica barata. Aunque el teléfono era funcional, con un rendimiento sorprendentemente aceptable para su tamaño, resultaba incómodo de usar.

Además, pretendía simular tener tres cámaras, pero en realidad solo contaba con una, lo que lo hacía aún más evidente que se trataba de una imitación burda.

A pesar de sus limitaciones, el dispositivo cumplía con algunas funciones básicas, pero Caballero dejó claro en su video que lo que había recibido no solo era una mala copia, sino una estafa en toda regla, algo que podría haber engañado fácilmente a alguien sin experiencia en tecnología.

