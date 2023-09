Bogotá es una ciudad que guarda historias bastante interesantes, algunas de ellas son hechos insólitos y difíciles de creer que se vuelven virales, como el caso de una mujer que se comió un perro en plena calle, o también se pueden encontrar algunas otras que despiertan curiosidad, como es el caso del hombre que fue captado elevando cometa en una estación de TransMilenio.

Esta vez, una de esas historias que no pasan desapercibidas en la capital es la de un joven que declaró su amor a una mujer en una estación de TransMilenio; sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba.

La escena fue grabada por un usuario de TikTok conocido como @dj_killyoficial, el cual captó el momento en el que el joven, con unas flores y unos chocolates, confiesa su amor a una mujer en la estación Fucha, en la localidad de Antonio Nariño.

Aunque muchos esperarían que la situación terminara con la pareja dándose un apasionado beso de amor, resultó muy diferente, pues la protagonista de esta historia terminó rechazando al hombre en frente de todas las personas que caminaban por la transitada estación.

En el video se puede ver que el hombre no toma la negativa de la mejor manera, pues se le puede ver bastante exaltado mientras le reclama a la mujer.

En una segunda parte, el usuario de TikTok que grabó el video, muestra al joven bastante desconsolado mientras continúa sosteniendo los regalos que le había llevado a su amada.

Como era de esperarse, esta historia generó múltiples reacciones por parte de los internautas, algunos de ellos brindaron mensajes de aliento al despechado hombre.

“Qué pecadito, lo entiendo, sé que no es fácil pero así es la vida”; “Amamos a quienes nos ignoran e ignoramos a quienes nos aman”; “¡Ánimo, soldado! No perdiste… a ti te perdieron. ¡Sumercé merece mucho más!”; “Por eso hay que ser una mierda, por qué no lo valoran. Ánimo y adelante”; “No hombres no se humillen así nadie vale eso”.