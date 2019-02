El video, publicado en Twitter, muestra a Gabby Tropea (propietaria del felino) detrás de la puerta de vidrio mientras le indicaba a Boko que debía retirar el palo. Ella y miles de internautas quedaron sorprendidos al ver que el gato le ayudó en vez de omitir la situación.

Las imágenes se viralizaron de tal manera, que alcanzaron más de 500.000 ‘me gusta’ y 144.000 retuits a solo unos días de ser publicadas. En diálogo con Mashable, Gabby aseguró que le creará una cuenta de Instagram a Boko si sigue teniendo la atención que ha recibido hasta ahora.

Durante esa entrevista, la joven también recordó que adoptó a Boko tras encontrarlo enfermo en el campus de su universidad. Él se recuperó con los cuidados que le dio su dueña y ahora está disfrutando de la fama.

Además de admirar la inteligencia de este gato, varios usuarios de Twitter también hicieron bromas sobre su astucia. Una persona, por ejemplo, manifestó que lo va a tomar prestado “para robar bancos”, mientras que otra señaló que los ladrones estaban “tomando notas” para próximos asaltos.

A continuación puedes ver el video y algunas fotos que Gabby publicó de Boko:

