El suceso ocurrió recientemente en la ciudad de Bhubaneswar, en el estado de Odisha (India), publica el diario Hindustan Times.

Por su parte, Asian News International (Ani) publicó en su cuenta de Twitter varias fotos que dan cuenta del valiente gato haciendo guardia en la puerta de la casa de su amo, ante la amenaza de la cobra, que estaba en posición de ataque.

Sampad K Parida, dueño del felino, habló con ese medio y aseguró que su mascota evitó que la peligrosa serpiente entrara a su vivienda. Según contó, la mantuvo a raya, manteniendo la mirada fija, durante unos 30 minutos, mientras llegaban profesionales para recoger a la cobra.

Odisha | A pet cat stood guard to prevent a cobra from entering a house in Bhubaneswar

Cat has prevented Cobra from entering inside for nearly 30 min till the Snake Helpline reached the spot. Our cat is around 1.5 years old & live with us like a family member: Sampad K Parida pic.twitter.com/dWZXTMf9V5

— ANI (@ANI) July 21, 2021