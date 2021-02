green

Durante esta semana se viralizó en diferentes redes sociales el video en el que Ramos, que cumplió 18 años en enero, intentó engañar al árbitro del partido que jugaba contra el Deportivo San Lorenzo.

El joven deportista vio que una persona de la tribuna lanzó un objeto a la cancha, que resultó siendo una cáscara de naranja, lo agarró, se pegó a sí mismo y fingió que le habían pegado una pedrada.

Todo esto quedó grabado cuando el árbitro del encuentro discutía con un grupo de jugadores con el juego detenido por una presunta falta violenta, pues otro jugador estaba en el piso.

Rosbin Ramos completó su pantomima girando en el suelo, como si estuviera sintiendo mucho dolor, pero un rival se acercó y al ver que era una naranja, la sacó fuera del terreno de juego y se alejó. Los árbitros, por su parte, no le pusieron cuidado al joven y el partido continuó. Al final de los 90 minutos Deportivo San Lorenzo ganó 3-1 a Batanecos FC, por la tercera división del fútbol de Guatemala.

Tras la viralización del video, Ramos estuvo encerrado en su casa 2 días, no fue a los entrenamientos y una vez salió a dar la cara dijo que el ‘bullying’ que sufrió en redes sociales le causó depresión, publica ESPN.

“Entró en depresión y pensó en cometer una locura, luego de ser protagonista de un video que se hizo viral a nivel mundial”, dijo el canal deportivo sobre el volante defensivo.

En un video que difundió esa cadena, Rosbin Ramos se excusó y dijo que trató de engañar al árbitro porque durante todo el partido los hinchas rivales les habían estado lanzando todo tipo de objetos, entre ellos monedas, latas y cáscaras de naranja.

“Ya le habían pegado a un compañero y a mí me pegaron con una moneda… Yo llegué con el línea y le comenté, pero me dijo que jugara, que no había nada. Desde que iniciamos empezó eso. Iba un compañero, había una falta, y le tiraron una cáscara de naranja, para que ya no nos siguieran tirando, la recogí y la puse así -señala cómo se llevó la cáscara a la frente-, porque la verdad tenía miedo de que nos golpearan”, expresó el futbolista.

Volvió a defenderse al decir que los árbitros no les pusieron cuidado ni a él ni a sus compañeros cuando denunciaban que les estaban lanzando cosas. La presidenta de Batanecos FC, Carolina Cancinos, aseguró que no le dieron la instrucción de simular a Ramos, pero sí indicó que vio cómo durante todo el partido sus jugadores eran el objetivo de los lanzamientos.

“Desde el domingo que llegué a mi casa, mi mamá me ofrecía comida, me encerré en mi cuarto y no quería saber nada. Incluso hasta quería hacer cosas que no debo”, expresó sobre su depresión Ramos.

“Ha entrado en un proceso de depresión tan grande que ha querido hasta atentar con su propia vida porque ve sus sueños truncados al momento que le dicen que el gerente de la liga dijo que lo va a suspender de por vida. El muchacho se quería matar”, explicó Cancinos.

Por último, Rosbin Ramos ofreció disculpas por su actuar y agradeció el apoyo de todos sus colegas, quienes ayudaron a subirle el ánimo para que no cometiera una locura.

“Me disculpo con todos, quiero salir adelante y jugar en Liga Nacional. Quiero hacerles saber a todos que esto me quedó de experiencia, estoy arrepentido de hacer eso, mil disculpas por hacer eso y quiero salir adelante con el fútbol”, finalizó en el video difundido por ESPN.