En las últimas horas se viralizó un video que despertó diferentes sensaciones entre los usuarios de TikTok. En él, una empresa de servicios funerarios de Ecuador promocionaba de una forma particular los ataúdes que tenían en sus bodegas.

(Vea también: A mujer le cobraron un ojo de la cara por 10 fideos y una flor: “Me quise sentir fina”)

Lo que llamó la atención de muchos internautas fue que los ofrecían de tal forma que cualquiera soñara con tener uno de esos en un futuro, pues, según mencionaban, eran bastante cómodos para el cadáver que fuera a reposar en ellos.

Las imágenes fueron tituladas como “nos llegaron cositas” y fueron acompañadas por la canción de música electrónica ‘World, hold on’, de Bob Sinclar.

“A continuación el ‘unboxing’ [desempaque]. Ataúd 100 % nuevo, modelo presidencial, madera mixta tapiz santín corrugado. Muy cómodo y con almohada gratis”, fueron las palabras con las que describieron uno de los cajones de la funeraria Monte de los Olivos.

El video ya cuenta con más de 6,6 millones de reproducciones, más de 721.000 ‘me gusta’ y más de 28.000 comentarios. Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas no se explicaban por qué ofrecían los ataúdes de esa manera.

“No tienen uno de ‘Hello Kitty’”, “menos mal tiene almohada. No quiero que mi cabeza me duela”, “definitivamente me convenció la almohada gratis”, “sí se ve muy cómodo, ojalá pronto pueda usarlo”, “muero por estrenarlo”, “qué bueno, ya estaba preocupada por mi columna”, “¿algún cliente que los recomiende?”, “¿el algoritmo me quiere decir algo?”, “la mejor propaganda que he visto. Así sí me muero jaja”, son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.