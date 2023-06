No es raro ver que en las instituciones educativas más reconocidas del mundo algunos de los alumnos lleguen a las instalaciones en lujosos vehículos deportivos de marcas bien costosas.

(Vea también: Nostalgia por video de inauguración del primer McDonald’s en Colombia; gomelos gozaron)

No obstante, hay otros que recurren a otros medios de transporte como bicicletas, motos o hasta helicópteros, como el alumno de una universidad de México que llegó a tomar sus clases a bordo de una aeronave.

Los hechos ocurrieron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México), una de las instituciones más prestigiosas del país y donde los estudiantes llegan a pagar semestres de más de 31 millones de pesos.

El video se viralizó rápidamente en TikTok y en él se logra apreciar el momento en el que el joven llega al campo universitario, más exactamente al helipuerto, y deja sorprendido a más de uno. El usuario que compartió las imágenes aseguró que es un día normal de estudio.

Pero asombro de los internautas no quedó allí, pues quien compartió el video también confirmó que en los salones de clase hay meseros para atender a los alumnos.

Esto quedó en evidencia en una escena que grabó el joven durante una exposición de sus compañeros, ya que el camarero pasó entre puestos llevando café y galletas.

Lee También

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas quedaron asombrados con lo sucedido, pues no ocultaron su sorpresa ante los lujos que se dan los estudiantes de la mencionada universidad.

“A mí me toca tomar dos buses para ir a estudiar”, “la realidad supera la ficción”, “así hasta yo estudiaría”, “dime que eres de México sin decirme que eres de México”, “no me gusta esa universidad porque no puedo llevar mi yate”, “en mi escuela hay tubos para amarrar bicicletas”, “yo ahí sería el mesero”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.