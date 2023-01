Maria Casero, una ‘tiktoker’ española que actualmente vive en Colombia, contó en sus redes sociales que le produjeron gran sorpresa los alimentos que se consumen en la Costa, como la sopa, que suele estar presente en la dieta de millones de personas.

Según relató en un video, le resultó bastante curioso que las personas que viven en Barranquilla tomen sopa, especialmente porque el clima alcanza temperaturas de hasta 35 grados.

La ‘tiktoker’ detalló que ante su duda, habitantes de la capital del Atlántico le explicaron que pueden tomar sopa tranquilamente porque no les da más calor, por el contrario, los “enfría”.

Sin embargo, relató que hizo la prueba y no le fue nada bien, ya que sí le dio más calor tomarse un plato de sopa cuando el clima alcanzaba los 35 grados, a diferencia de los habitantes de ese sector de Colombia.

“Hice la prueba porque soy curiosa, pero eso no enfría; da un ‘cule’ de calor que uno no aguanta. Tomando sopa y sudando. Ese calor no se me quitó hasta que me bañé”, dijo la española, y concluyó señalando: “Me faltan años de Costa para entender”.