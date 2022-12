En los videos de cámaras de seguridad de un hotel en Brasil, quedaron registradas las imágenes de un insólito accidente en el que un vehículo empezó a rodar y cayó a la piscina de un hotel, en la que habían personas nadando.

Los hechos ocurrieron en el municipio Cristino Castro, del estado del Piaul, del país brasileño, el pasado sábado 3 de diciembre de 2022. El automovil perdió el control y a toda velocidad fue a parar a la piscina del hotel justo donde estaban las personas que se asustaron del suceso.

WATCH: #BNNBrazil Reports.

A car invaded the pool of a hotel and almost ran over two children who were taking a bath.

The accident happened near the BR-135 highway, in Cristino Castro city, Piauí state. #Brazil #Accident pic.twitter.com/Cvaigk0zbf

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 4, 2022