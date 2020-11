green

En diferentes redes sociales se está compartiendo profusamente el video en que un hombre es sacado de un avión de Viva Air. Muchos aseguraron, entre ellos medios como Minuto 30 y Noticias Caracol, que se trataba de un habitante de calle que había violado los protocolos de seguridad del aeropuerto El Dorado y había logrado colarse en ese vuelo.

“No sé si reír o llorar. ¿Esto pasa en el aeropuerto más seguro del país? Un habitante de calle se pasa todos los protocolos de seguridad y entra a un avión? ¿Y la @PoliciaColombia? ¿Y la @AeroCivilCol? ¿Y la aerolínea? Noooooo puede ser. Nadie responde por ahora”, publicó la periodista María Camila Díaz de W Radio junto al video.

En la corta secuencia se ve el momento en que el sujeto es sacado del avión por un policía mientras este grita. Los pasajeros graban el momento y unos le piden al hombre que se ponga bien el tapabocas, pues está gritando mientras sale de la aeronave.

“Qué cosa tan absurda” y “terrible” fueron las palabras de dos mujeres dentro del avión que no podían creer lo que estaba pasando.

No sé si reír o llorar. ¿Esto pasa en el aeropuerto más seguro del país? Un habitante de calle se pasa todos los protocolos de seguridad y entra a un avión? ¿Y la @PoliciaColombia ? ¿Y la @AeroCivilCol ? ¿Y la aerolínea? Noooooo puede ser. Nadie responde por ahora.😱 pic.twitter.com/lL4kFA6fCy — María Camila Díaz (@ma_camiladiaz) November 3, 2020

Tras la viralización del video, Viva Air dio detalles de lo sucedido y aclaró lo que pasó, pues según ellos nunca se trató de un habitante de calle.

“Con relación a las imágenes que circulan en redes sociales en las que se aprecia un incidente con uno de los pasajeros del vuelo de Viva Air que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla, la aerolínea aclara que el viajero ingresó con pase de abordar, controlado y acompañado de su madre, y que no se detectó su estado de alicoramiento hasta que, durante el tiempo de rodaje, dejó de acatar las órdenes de la tripulación”, expresó la compañía en un comunicado.

Luego de dar aviso a las autoridades, lograron bajar al pasajero y dar reinicio al itinerario de vuelo sin mayores incidentes.

“Viva Air lamenta lo ocurrido y confirma que dio cumplimiento efectivo a todos los protocolos de seguridad para dar respuesta oportuna a esta situación”, finalizó la compañía.

Por la confusión, la periodista de la W siguió indagando y desde la policía le explicaron que el sujeto si es un hombre en condición de calle, pero que su mamá le compró el tiquete de avión para llevárselo a Barranquilla y tratar de sacarlo de esa vida.

“Algo no me cuadra”, concluyó la comunicadora, pues Viva Air dice que no es un habitante de calle, pero la policía contradice y asegura que sí.

@PoliciaColombia me acaba de confirmar que la mamá del habitante de calle le había comprado el pasaje, porque quería sacarlo de la indigencia y que al momento de despegar hacia la costa, el habitante de calle dijo que no quería irse. Se quita el tapabocas y llega la policía. — María Camila Díaz (@ma_camiladiaz) November 3, 2020