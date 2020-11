De acuerdo con la página de Facebook El Fabriquero, donde primero se publicó este video viral, la profesora fue identificada como Norma Hernández Urquidi, quien trabaja en la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo (México).

Hernández Urquidi acaba de terminar de dar una clase virtual, muy común en estos tiempos de coronavirus, y se olvidó de apagar su micrófono de la plataforma Microsoft Teams o incluso acabar la llamada y sus alumnos presenciaron, y grabaron, cuando se despachó contra ellos.

Muy enojada por el desempeño de los estudiantes, la mujer quiso llamar a una colega para desahogarse, pero desafortunadamente para ella, los jóvenes estaban atentos a lo que decía y empezaron a grabarla.

“Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, se le escucha decir a la docente, mientras algunos de los alumnos se ríen.