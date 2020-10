La pandemia del coronavirus ha causado una revolución en el diario vivir de la humanidad, entre ello que los estudiantes de colegio y universidad han tenido que tomar las lecciones virtuales.

En este caso, los profesores han tenido que hacer maromas para llamar la atención de los alumnos que están en sus casas. El hecho es que nadie estaba preparado para esta situación y así lo dejó claro un docente peruano que se cansó de enseñar por la vía virtual, sobre todo por la actitud de los estudiantes.

“Yo he venido a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no tengo ganas de enseñarles… Ya me harté, ya me harté de verles”, dijo decepcionado el maestro.