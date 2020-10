En diferentes redes se ha compartido profusamente el video en el que se escucha a Montes, párroco en la iglesia del Cristo de Valdepeñas, en la provincia Ciudad Real (España), publica el diario La Vanguardia.

Según Montes, muchos de sus feligreses llevan años donando poco o nada, en un momento en que la iglesia debe unos 80.000 euros tras unas obras de rehabilitación, que según él subieron del millón de euros.

“¿Por qué nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado? Tampoco nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar…. Se ve que eso no os importa”, cuestionó el religioso a sus fieles.

Emilio Montes aseguró que esa fortuna que pagó el templo por la remodelación que se inició en 2012, la Iglesia se hizo cargo de 600.000 euros y otros pagos fueron hechos por el gobierno local.

“Hay personas que llevan 11 años que pagan solo 6 euros al mes… Hay casos en los que los dos trabajan y no pueden aportar ni siquiera 10 o 15 euros al mes, te duele”, expresó el cura español.

También llamó “caradura” a un hombre, que según él, en los últimos 8 años le ha dicho más de 15 veces que le va a llevar su número de cuenta para cargar la cuota. “La gente se piensa que somos tontos”.

El cura reprendió a los fieles que no aportan suficiente, y aseguró estar al tanto del grado de generosidad de cada uno de ellos. “Yo me fijo en todo; que yo me calle no quiere decir que yo sea tonto…. Yo sé quién da y quién no da, quién ha dado para la obra y quién no ha dado”, zanjó.