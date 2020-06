En una entrevista con ‘Six o’ clock show’, el diputado explicó que, antes de la reunión con el parlamento, salió a correr un poco para aclarar su mente y eso causó que se le hiciera tarde para volver.

Añadió que al regresar a casa se puso una camisa rápidamente “para parecer respetable” ante el parlamento, pero se dejó los calzoncillos por comodidad.

Como se ve en un video que circula en redes, el político no se dio cuenta de que el encuadre de la cámara lo dejó en evidencia.

La entrevista con ‘Six o’ clock’ también se hizo de forma virtual, pero en esa oportunidad Flanagan sí apareció con pantalones puestos; él lo demostró poniéndose de pie frente a la cámara.

Este mismo percance le ocurrió a finales de abril a un periodista de ABC News: durante un informe en vivo desde su casa, el comunicador apareció sin pantalones creyendo que no se notaba.

Luego de que se viralizara ese instante, el periodista lo calificó de “hilarantemente mortificante”.

A continuación puede ver el video del diputado irlandés:

Ming rocking the shirt & shorts vibe. One of the great things about following .@lukeming is you get a feeling for the institution & his passion for getting things done (whether you support him politically, or not) pic.twitter.com/wFkzUr7bsA

— Dr Robert Bohan Artist (@RobertBohan) June 2, 2020