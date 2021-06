En la grabación aparece el joven sentado en un andén y cabizbajo ante el regaño que le dio su padre delante de policías y de otras personas que se encontraban en una de las protestas de este miércoles (y amanecer de jueves) en Bogotá, en el marco del paro nacional.

“(…) ¿A qué vino, hue…? De malas. ¿A qué vino? A protestar a qué… Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Con mentiras, con tantas mentiras… No sabe un cu… del país y viene a protestar acá”, le dijo el enojado padre a su hijo.

Según la grabación, que comparten miles de usuarios en redes sociales, el regaño al joven se dio cerca de la 1 a.m. de este jueves, cuando ya habían terminado gran parte de las marchas de ayer en Bogotá. Al ver la actitud silenciosa del muchacho, el papá siguió reclamándole en público. (Vea también: “Toma de Bogotá el próximo 9 de junio”, anuncia miembro del comité del paro)

Pese a que no se conocen detalles de lo que ocurrió previamente y, a juzgar por la escena, el joven habría sido detenido por la Policía, junto con otros de sus amigos protestantes. (Aquí otro episodio que ocurrió con una camioneta Prosche en las protestas)

“Viene a protestar acá. Vea cómo lo tienen. Dígame una sola razón, a qué vino a protestar. Una, una y no más, y se la acepto. No sabe nada, no sabe ni mier… del país”, siguió el papá con su regaño.