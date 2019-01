El video dura poco más de 2 minutos, lo suficiente para que una persona impaciente, y que no tolere ciertas prácticas, recuerde aquellas que lo hacen perder el control.

Sin embargo, también puede resultar divertido para aquellas personas a las que, fijo, les ha pasado alguno de estos hechos en algún momento. Entre los más curiosos se destaca el de cortar mal el pan, equivocarse y abrir mal una caja de leche.

Este es el particular video que circula en Twitter:

🎶 I can't get no satisfaction, I can't get no satisfaction

'Cause I try and I try and I try and I try

I can't get no, I can't get no! 🎶 pic.twitter.com/JaVtvj1x30

— Becario en Hoth (@becarioenhoth) January 15, 2019