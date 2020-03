View this post on Instagram

Mk!!!! Uno ya no puede salir a celebrar que el condominio está sin los mantecos de siempre… o sea… No puede estar uno really happy porque los resentidos llegan a poner dizque comparendos. ¿Saben qué? Sí yo fuera policía –algo que obvio never va a pasar, tks god– les pondría comparendo a todos ustedes por pobres. ¡Peeeerrooooos!