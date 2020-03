Mercado Libre, por ejemplo, cambió el apretón de manos por una imagen de dos personas saludándose con el codo.

“Codo a codo hasta que llegue lo mejor”, indica la empresa, y alienta a todos a permanecer en casa para evitar la propagación del coronavirus.

Entre tanto, Volkswagen separó la W de la V en su logo para enviar el mensaje de que “necesitamos mantener la distancia” en esta época.

Por último, la marca de carros Audi separó sus característicos aros para que las personas entiendan que en este momento es indispensable no tener contacto físico con nadie. De igual manera, promovió la permanencia en casa.

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.

Stay safe. pic.twitter.com/2G4zaszyM4

— Audi Sport (@audisport) March 20, 2020