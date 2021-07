El hombre, identificado como Félix Domínguez, llevó una banda musical hasta la oficina en la que firmó sus documentos de divorcio luego de 26 años de casado con su ahora exesposa, detalló el Diario de Coahuila.

“Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto no más”, manifestó Domínguez, en diálogo con ese medio.