La abogada de Robert de Niro, Caroline Krauss, aseguró de acuerdo con Page Six que su cliente se está viendo obligado a trabajar para poder mantener el estilo de vida que lleva su exesposa, de la que se separó en 2018 cuando él tenía 75 años.

“El señor De Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower?”, alegó la jurista.