Bill Gates ha estado recluido en el lujoso club de golf en Indian Wells, California, donde es dueño de la mansión. Allí reside desde que se conoció la noticia de su divorcio con Melinda Gates, según el Daily Mail.

El fundador de Microsoft, de 65 años, está radicado en The Vintage Club en Indian Wells desde hace tres meses. El magnate fue visto allí esta semana con su hija mayor, Jennifer, de 25 años, y su pareja, el jinete egipcio Nayel Nassar.

Melinda, de 56 años, y Bill anunciaron su divorcio con dos mensajes en Twitter. Melinda comenzó a consultar a abogados de divorcio en octubre de 2019, según ese medio. Lo hizo casi al mismo tiempo que la amistad de Bill con Jeffrey Epstein llegó a los titulares, indicó ese periódico.

El Vintage Club tiene una cuota de 250.000 dólares para unirse, cuenta con spa, restaurantes y dos campos de golf de 18 hoyos. Otros destacados miembros del lugar incluyen al empresario Charles Koch y al industrial Dennis Washington, apuntó ese rotativo.

Gates compró la casa en 1990 por 12,5 millones de dólares. La vivienda tiene seis dormitorios, dos piscinas privadas y nueve baños, concluyó el Daily Mail.

