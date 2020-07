El video muestra que Maina estaba tratando de alejar al furioso animal del tejado de un edificio de apartamentos, pero cuando un hombre, al otro lado de la construcción, lanzó una piedra para ahuyentarlo, el primate intentó atacarlo, por lo que quiso bajar rápidamente.

Sin embargo, por los nervios, el hombre no pudo caer en el balcón del último piso del edificio y se precipitó al suelo desde una altura de unos 5 metros, indica el portal local Kenyans.

“Escuché a la gente gritar y luego subí al balcón para ver cuál era el problema, fue cuando vi que el babuino me atacaba. Quería morderme, así que salté pero perdí el balcón y aterricé en un terreno cercado con láminas de hierro”, relató Maina al mismo medio.

La brutal caída le causó al keniano una fractura en un brazo y cortes profundos en ambos pulgares y una mejilla, al estrellarse con las láminas de hierro. Algunos de los presentes corrieron a socorrerlo y lo trasladaron a un hospital, detalla ese portal.

Maina busca ahora una compensación del Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) después de sufrir este accidente y se cuestionó qué podría haber pasado si el babuino hubiese atacado a un niño.

“Un animal así es peligroso, la forma en que me atacó era para morderme. Si puede atacarme y soy un adulto, ¿qué pasa si se encuentra con un niño? Si es posible, quiero que las autoridades me paguen, tomaré medidas, pero primero me daré tiempo para recuperarme”, finalizó el afectado a Kenyans.