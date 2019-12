El hecho aconteció exactamente en la ciudad de Pittsburg (Pensilvania) y las protagonistas del ya video viral son Marissa Bordas y su amiga Katie Cornetti, las dos de 16 años, según publica el portal BuzzFeed.

Cornetti explicó a ese medio que una llanta mal puesta causó que el carro diera dos vueltas luego de tomar una curva y que se puso a grabar un video para TikTok después de percatarse de que las 2 estaban bien. Incluso explicó que grabar les sirvió porque fue una forma de lidiar con la situación.

Las jóvenes, gracias a que llevaban puesto el cinturón de seguridad, no sufrieron mayores lesiones más allá de las magulladuras. Katie Cornetti se lastimó el labio al golpearse con su propio celular, detalla BuzzFeed.

El video fue compartido en Twitter por el popular ‘youtuber’ Zane, superando los 1,6 millones de reproducciones y con más de 138.000 ‘me gusta’.

Marissa Bordas y Katie Cornetti subieron otro video a la misma red social recreando y contando con humor lo que les ocurrió, luego de que se dieron cuenta de que el primero se volvió viral.

A continuación, los dos videos de las adolescentes estadounidenses:

i’m convinced this marissa took all of my luck pic.twitter.com/hOoKOppP8J

— 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐬𝐬𝐚 (@dobrikslens) November 20, 2019