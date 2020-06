La madre de la pequeña, Alexandra Jechorek, de 21 años, le contó al diario Independent que creía que todos los bebés nacían calvos, hasta que vio las ecografías de su hija.

Sin embargo, cuando dio a luz, quedó tan sorprendida como los médicos y enfermeros que la ayudaron al ver que Maya tenía una tupida cabellera que le cubría las orejas y le llegaba casi hasta el cuello, relata el mismo medio.

“Sinceramente no podía creer lo que veía… Solo pensé: ‘De ninguna manera, esto no puede ser posible’”.

Maya ya cumplió su primer año de vida y gracias a los reportajes de decenas de medios británicos e internacionales se está volviendo famosa, por lo que su madre le creó hace hace unas horas una cuenta de Instagram, donde ya tiene 92 seguidores.

Alexandra Jechorek contó a Independent que todos los días le peina el cabello a su hija durante al menos 20 minutos y detalló que no se lo ha cortado desde que nació. “Creo que es muy hermoso y quiero que lo deje crecer tanto como quiera”, finalizó la joven madre.

A continuación, un video y 2 fotos de la tupida cabellera de Maya:

Baby girl born with so much hair it was visible during her 34 week scan pic.twitter.com/iyJoqZxSte

— The Sun (@TheSun) June 29, 2020