De acuerdo con el medio local CNA, el suceso ocurrió en el restaurante G House. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento exacto en el que el desconocido lanzó los más de 1.000 insectos que tenía en un recipiente y luego sale corriendo.

El ataque con cucarachas se dio en el momento en el que el restaurante había una reunión de policías con más de 700 invitados, pero Chen Jia-chang, comisario de la policía en Taipéi, cree que no fue una provocación contra ellos, sino un ajuste de cuentas entre el dueño del negocio y una banda criminal, al parecer por una deuda de dinero, indica el mismo medio.

A debt dispute between a restaurant owner and a criminal ring may be behind a bizarre cockroach attack at the Taipei restaurant Monday night while it was hosting a police gathering, according to Taipei Police Commissioner Chen Jia-chang.https://t.co/b7qA0TRhOE

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) May 4, 2021