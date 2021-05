‘Scambaiter’, que tiene más de 500.000 suscriptores en YouTube, explica en un video publicado hace un mes, el 7 de abril, que es usual que ciudadanos de Estados Unidos sean víctimas de timos telefónicos y por Internet por parte de bodegas que se encuentran en la India.

El experto informático detalla que los estafadores se hacen pasar como empleados de soporte técnico de páginas de ventas, bancos y hasta la agencia tributaria de EE. UU. En esta ocasión, quisieron hacerse pasar como trabajadores de Amazon, para robar sus datos de tarjetas de crédito.

Con lo que no contaban los timadores, es que su víctima era un experto en tecnología, que los ‘hackeó’, los identificó en Facebook y les pirateó su cámara web para asustarlos. Todo esto queda evidenciado en el video que publicó en su YouTube y que tiene más de 15 millones de reproducciones y 500.000 ‘me gusta’.

‘Scambaiter’ expuso toda la llamada, en la que el estafador en la India le iba indicando qué hacer para lograr robar sus datos. Además de enviar un correo electrónico, los ladrones también invitan a sus víctimas a instalar en sus computadores el programa TeamViewer, que le permite a cualquier persona conectarse remotamente y tomar el control de un computador o un celular inteligente.

