Las autoridades dijeron que un vehículo de mantenimiento podría haber causado el accidente al deslizarse por un terraplén y golpear el tren justo antes de que este entrara en el túnel, cerca de la ciudad costera de Hualien.

Fotos de medios locales tomadas en el lugar muestran la parte trasera de un camión plataforma amarillo volcado cerca del tren.

La presidenta Tsai Ing-wen ordenó a los hospitales que se preparen para recibir a muchas víctimas, por lo que el número de víctimas podría crecer. “La prioridad absoluta ahora es socorrer a las personas atrapadas”, indicó su oficina en un comunicado.

Las imágenes publicadas por el medio local UDN muestran que la parte delantera del tren en el interior del túnel había quedado devastada. La Cruz Roja de Taiwán difundió también imágenes de socorristas con cascos y linternas caminando por el techo del tren siniestrado dentro del túnel para llegar a los supervivientes.

A train derailment occurred this morning in Hualien, eastern Taiwan with at least 36 passengers reported with no vital signs. 🇹🇼#Taiwan #RedCross immediately dispatched disaster rescue #volunteers to assist in the #rescue mission, hoping to free the trapped passengers ASAP. pic.twitter.com/yWuZhhZvgb

— TAIWAN RED CROSS (@TAIWAN_REDCROSS) April 2, 2021