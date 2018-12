View this post on Instagram

Buenos dias gente! Este video viral de mi caída anoche demuestra que lo dí todo no me quedé con nada y eso me hace hoy un ser humano inmensamente feliz, Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me escribieron traté de contestar todos sus mensajes de cariño, estoy completamente bien no me pasó absolutamente nada abrí los brazos y me sostuve el letrero me subí inmediatamente y seguí bailando, no me golpeé, mi emoción, el vestido y la seguridad de La carroza no lo dejó, anoche en el inició esta feria número 61 sentí el amor completo y profundo de los caleños que como yo que vibran con la música, tengo fotografías guardadas en memoria de caras de la gente y amigos que vibraron en mi misma sintonía, Gracias Cali esta es tu feria @feriadecaliof . . . . . . Pdt… Nunca a lo largo de mil años de amistad @estebancopete se había reido tanto de mi! 😂 . . . #secayóesemarica dijo el que grabó 🤣 por estar colgando jeta dándolo todo, el suelo de la autopista me conoció de cerca, pero antes muerto que mueco! #comparte . (PDT) nótese abajo el señor de la defensa civil que no pudo saltar la valla 😜 cuando él llegó yo ya estaba bailando arriba otra vez 🤣 pero gracias por su intención amigo.