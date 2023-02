El bromista llegó a una esquina donde una pareja se encontraba vendiendo Vive 100. Primero se aproximó como un colega cualquiera que llega a saludar y después fue apropiándose del espacio, causando el disgusto de la mujer.

Según él, venía promocionando Vive 200, un supuesto nuevo producto de la misma marca que reemplazaría al Vive 100, pero su principal gancho es que lo vendía mucho más barato. Mientras el original costaba 3.000 pesos, él daba el suyo a solo 1.000.

“Este es mi punto aquí amigo, ábrete”, le recriminaba la señora, rogando ayuda al que sería su marido, mientras que el falso vendedor respondía asegurando que el jefe lo había mandado a ese mismo punto.

“Este es el parche de nosotros”, agregaba el esposo, que se había desentendido del asunto y estuvo acostado en el pasto a unos metros de distancia hasta que ella no lo llamó con desespero. “Este Vive 100 es bueno”, se limitaba a repetir, revelando que no estaba del todo lúcido.

“Oye, llave, te está hablando la mujer, que te abras. Nos vas a embarrilar el negocio”, fue lo poco que atinó a decir el hombre después, y solo manoteaba como espantando el calor, dejando que su mujer fuera la que alegara la mayor parte del tiempo.

Las cosas se pusieron más tensas cuando llegaron clientes, en su mayoría cómplices del bromista, que se dejaban convencer de él a propósito y empeoraban el enojo de la vendedora legítima. “Vive 100 es el que tiene la autorización”, trataba de defenderse ella.

“Tómate un Vive 200 para que te relajes”, le respondía el cómico, sabiendo que enfurecería más a la “doña”. También le pedía “regálame hielo que se me está calentando”, empeorando el asunto.

“Más falso es esto que la relación que tienes con el señor este”, chistaba el joven, y la señora ya estaba llegando al límite. “Pello, care mondá, cachón de mier**, no me ayudas, no joda”, insistía; “Por eso es que te meto cacho”.

“Yo no puedo correr porque se me sube el azúcar”, decía la mujer, mientras el marido volvía a acostarse, pero al momento amenazó: “Vamo’ a darnos muñeca”. También llamó a su jefe porque de la discusión iba a salir “uno a la cárcel y otro pal cementerio”.

Al final, el TikToker hizo como que vendía todos sus productos y la señora se tuvo que desquitar con el esposo pusilánime.

Video de la broma de Vive 200 a vendedores de Vive 100