La imagen, colgada en un grupo de apoyo al senador, consiguió lo que buscaba, pues puso a muchos de sus miembros a responder apresuradamente, demostrando que equivocaron por completo el término ‘heterosexual’ (que gusta de las personas del sexo opuesto), pensando que decía ‘homosexual’ (que gusta de las personas del mismo sexo, frecuente y erróneamente usado como insulto).

Y es que la mayoría de quienes comentaron la publicación lo hacía con insultos e improperios hacia la persona que la publicó como si hubiera agraviado al también expresidente, cuando en realidad era una tautología; una obviedad o afirmación que no aportaba nada nuevo.

Alguno que otro comentaba que no importaba lo que Uribe fuera, pero otros sacaron a flote incluso sus prejuicios tratando de explicar que no había nada malo en lo dicho: “los heterosexuales son la gente normal. No se enojen porque digan que Uribe es heterosexual”, explicaba uno.

Estos fueron algunos de los comentarios:

De seguro el propio Uribe Vélez insistiría en que, además de afinar la lectura, habría que evitar dejarse provocar y “cuidar las comunicaciones”.